Путин об экономике Сирии: Россия готова к полноформатному участию

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур заявил, что любые политически мотивированные ограничения в экономике мешают всем, в том числе и тем, кто их вводит.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре заявил, что Россия готова к полноформатной и выгодной для себя работе в экономике Сирии, сообщает РИА Новости.

Путин посетил Сингапур с трехдневным визитом. В четверг президент России принял участие в пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

"Россия готова к полноформатной работе, в том числе в тех секторах экономики Сирии, в которых выгодно быть и для нас, и для сирийского государства. В ходе совместной работы это приведет к восстановлению рабочих мест, инфраструктуры и так далее. Там есть, чем заниматься. И дело касается не прямых бюджетных вложений", — сказал глава российского государства.

В Сингапуре проходит саммит АСЕАН, в который входят 10 государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Там же 14-15 ноября проходит XIII Восточноазиатский саммит. Этот формат предполагает участие представителей всех стран АСЕАН, а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.