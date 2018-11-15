Цена биткоина опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов впервые с 29 июня

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 188,1 миллиарда долларов, а доля биткоина составляет примерно 54% всего рынка.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов, впервые с 29 июня, реагируя на снижение цены криптовалюты Bitcoin Cash, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии экспертов.

Портал CoinMarketCap высчитал среднюю цену более чем по 20 биржам и определил, что биткоин падал на 8,7%, до 5,82 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 8,49% — до 5,93 тысячи долларов.

Другие известные криптовалюты падают еще более значительно: Ethereum — на 12,14%, до 183,81 доллара, Ripple — на 14,07%, до 0,447 доллара, Bitcoin Cash — на 18,67%, до 430,42 доллара.

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Основатель и генеральный директор криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайан Келли, чьи слова приводит телеканал CNBC, считает, что биткоин дешевеет вслед за Bitcoin Cash, который упал в ожидании завтрашнего хардфорка (внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта). В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Сам Bitcoin Cash в свою очередь также отделился от биткоина в августе 2017 года из-за разногласий относительно оптимального способа масштабирования цифровой валюты.