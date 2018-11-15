Кадыров подарил Mercedes мальчику, отжавшемуся 4105 раз

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый мерседес пятилетнему мальчику, который отжался более четырех тысяч раз.
"Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом мерседесе", — сказал Кадыров на встрече с мальчиком.
Рахим ответил, что может отжаться более пяти тысяч раз. Свои умения ребенок показал прямо на капоте своей новой машины.
"Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всем мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. <…> Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить. У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил глава Министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков, пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксировали.
Министр также рассказал, что Рахим — ребенок из обычной чеченской семьи из села Дуба-юрт, занимается под началом отца в домашних условиях.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что пятилетний мальчик из республики, который отжался более четырех тысяч раз, сможет повторить свой рекорд.
"Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Кадыров отметил, что рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, "которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира-ровесника".