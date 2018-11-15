Кадыров подарил Mercedes мальчику, отжавшемуся 4105 раз

Рахим — ребенок из обычной чеченской семьи из села Дуба-юрт, занимается под началом отца в домашних условиях.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый мерседес пятилетнему мальчику, который отжался более четырех тысяч раз.

"Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом мерседесе", — сказал Кадыров на встрече с мальчиком.

Рахим ответил, что может отжаться более пяти тысяч раз. Свои умения ребенок показал прямо на капоте своей новой машины.

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"Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всем мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. <…> Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить. У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщил глава Министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков, пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксировали.

Министр также рассказал, что Рахим — ребенок из обычной чеченской семьи из села Дуба-юрт, занимается под началом отца в домашних условиях.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что пятилетний мальчик из республики, который отжался более четырех тысяч раз, сможет повторить свой рекорд.

"Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, "которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира-ровесника".