Ювелирные украшения Марии Антуанетты продали на Sotheby's за 42,7 миллиона долларов

Драгоценности Марии Антуанетты более 200 лет находились в частных коллекциях и впервые были выставлены на аукционе в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Драгоценные ювелирные украшения, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, проданы в среду на аукционе Sotheby's за рекордные 42,7 миллиона долларов, передает РИА Новости.

На торгах были представлены десять украшений, которые принадлежали королеве. Главными звездами торгов стали жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами, бриллиантовая подвеска с крупной жемчужиной и кольцо с монограммой Марии Антуанетты и локоном ее волос внутри. Ожерелье и подвеска изначально составляли пару, однако на продажу были выставлены отдельно.

Жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами ушло за 2 миллиона 278,5 тысяч долларов, хотя стартовой оценкой было 300 тысяч долларов. Кольцо было продано за 444 тысячи долларов. Изначально за него собирались получить лишь 10 тысяч долларов.

Самые конкурентные торги шли за подвеску с бриллиантами и крупной жемчужиной, которая в итоге ушла с молотка за рекордные 36 миллионов 165 тысяч долларов при предварительной оценке в 2 миллиона долларов.

Ставки поначалу росли по 200 тысяч. На сумме в 10 миллионов в торгах осталось двое участников, которые по телефону стали поднимать ставки по 500 тысяч, а затем по 1 миллиону. В итоге украшение забрал анонимный покупатель, который в последний момент увеличил ставку на 2 миллиона.

По итогам торгов были распроданы все ювелирные изделия. Их общая стоимость составила 53,1 миллиона долларов США.

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Ставки принимались из 43 стран мира, причем почти 55% из них — по интернету. В Sotheby's отметили, что 25% участников ранее не участвовали в аукционе, а их присутствие связано с тем, что на торги были выставлены украшения Марии Антуанетты.