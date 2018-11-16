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Президент США Дональд Трамп.

США сделали "предупредительный выстрел" в вопросе сохранения договора РСМД

© Sputnik / Алексей Агарышев
В мире
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД и будет наращивать ядерный потенциал, пока остальные "не придут в себя", имея в виду Россию и Китай.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила журналистам, что США совершили "предупредительный выстрел" и "мяч" в вопросе сохранения договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) теперь находится на стороне России, сообщает РИА Новости.

Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Мы продолжаем работать. У нас есть некоторые возможности. Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем… Президент ясно сказал: мы будем отстаивать то, что хорошо для американского народа. Мы больше не будем терпеть нарушения Россией договора", — сказала она.

Томсон утверждает, что США на встречах с российской стороной предоставляет разведданные и информацию о нарушениях, которые происходят уже более пяти лет. "Они (Россия - ред.) продолжают производить (ракеты) SSC-8 (ее также называют ракетной системой 9M729 – ред.), они продолжают размещать их, они продолжают испытывать их", — продолжила Томпсон.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о предстоящем выходе из ДРСМД Вашингтон активно работает с союзниками, проводя разъяснительную работу и собирая информацию, добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

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Теги:
Дональд Трамп


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