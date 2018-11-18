Представители Крыма будут участвовать в сессии Генассамблеи ООН

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Крымская делегация намерена отправиться в США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил РИА Новости представитель Крыма в Общественной палате России, глава региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер.

"Крымская делегация готовится отправиться в США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас мы находимся на стадии подготовки документов для поездки. Голос крымчан будет особенно актуален на международной площадке, так как принятая резолюция вообще не соответствует действительности. Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций", — сказал Абажер.

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Присутствие крымской делегации тем более актуально после принятия Третьим комитетом ГА ООН резолюции о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, считает член общественной палаты России.

Планируется, что делегация будет состоять из трех крымских общественных деятелей.

Третий комитет Генассамблеи ООН, несущий ответственность за социальные, гуманитарные и культурные проблемы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.