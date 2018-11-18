Обнародованы кадры посещения Путиным Псково-Печерского монастыря

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин побывал в городе Печоры Псковской области и посетил монастырь в сопровождении митрополита Псковского и Порховского Тихона.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин посетил Псково-Печерский монастырь

​На распространенных кадрах видно, как Путин вместе с Тихоном гуляют по территории монастыря, участвуют в церковных обрядах, общаются с духовенством.

Владыка Тихон, которого называют духовником Путина, накануне лично устроил экскурсию президенту в Псково-Печёрском монастыре pic.twitter.com/4Z4M9c8dyH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 ноября 2018 г.

В мае этого года Синод Русской православной церкви назначил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии. В том же месяце во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин посетил Псково-Печерский монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 километрах на запад от Пскова, является одним из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Годом основания обители считается 1473 год, когда была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. За всю свою историю монастырь ни разу не закрывался, сохранив таким образом преемственность монашеской традиции.