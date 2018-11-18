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Акция протеста против результатов Brexit

В Британии не исключили проведения нового референдума по Brexit

© AFP 2018 /
В мире
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Ранее правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода".

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что в будущем в Великобритании возможно проведение второго референдума по Brexit, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Brexit
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Глава лейбористов подчеркнул, что не согласен с позицией консервативного правительства по целому ряду вопросов, включая проблему, границы с Северной Ирландией. Он отметил, что проект соглашения о Brexit в существующем виде не будет поддержан лейбористами.

Слухи о проведении второго референдума по Brexit появились не на пустом месте, и такая возможность может быть реализована в будущем, уверен Корбин.

"Это возможность для будущего, но не возможность сегодняшнего дня, потому что если завтра состоится референдум, то что это будет? Каким будет вопрос?", — зявил он, выступая в эфире телеканала Sky News в воскресенье.

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Правительство Великобритании на прошедшей неделе приняло положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй: ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

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