В Британии не исключили проведения нового референдума по Brexit

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что в будущем в Великобритании возможно проведение второго референдума по Brexit, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Глава лейбористов подчеркнул, что не согласен с позицией консервативного правительства по целому ряду вопросов, включая проблему, границы с Северной Ирландией. Он отметил, что проект соглашения о Brexit в существующем виде не будет поддержан лейбористами.

Слухи о проведении второго референдума по Brexit появились не на пустом месте, и такая возможность может быть реализована в будущем, уверен Корбин.

"Это возможность для будущего, но не возможность сегодняшнего дня, потому что если завтра состоится референдум, то что это будет? Каким будет вопрос?", — зявил он, выступая в эфире телеканала Sky News в воскресенье.

Офицеров-Бельский: за словами Юнкера об исторической ошибке Brexit ничего не стоит>>

Правительство Великобритании на прошедшей неделе приняло положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй: ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.