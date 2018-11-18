Украинские силовики планируют наступление под Горловкой

Ранее Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского на Донбассе.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики готовят диверсию на химзаводе "Стирол" для дальнейшего наступления на горловском направлении, передает РИА Новости.

"Цель диверсии — создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым отвлечь подразделения ДНР, защищающих Горловку, и создать условия для захвата новых территорий", — сказал он.

Разведка доложила, что ВСУ уже обмундированы комплектами химической защиты.

Безсонов также рассказал о взрыве, который произошел на складе бронетехники украинских силовиков в Курахово.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Киев концентрирует артиллерию и "Грады" на Донбасе, заявили в ДНР

"Сегодня ночью на складе бронетехники 28-й механизированной бригады в Курахово (под контролем Киева – ред.) произошел взрыв, который привел к пожару на площади более тысячи квадратных метров… Уничтожено четыре бронемашины БМП-1 с боекомплектами, а также погиб один боевик бригады", - сообщил представитель народной милиции ДНР.

За минувшие сутки украинские военные 18 раз нарушили режим прекращения огня. Силовики вели обстрел из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

При обстреле поселка шахты "Трудовская" получил ранение мирный житель.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.