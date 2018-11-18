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Военнослужащий обеспечивает безопасность в аэропорту Завентем в Брюсселе.

Женский спецназ будет создан в Бельгии

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
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От всеобщего призыва на воинскую службу в Бельгии отказались в 1992 году, тем не менее, с 1 января 2010 года срочная военная служба была восстановлена на добровольной основе

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Подразделение сил специального назначения, состоящее только из женщин-военнослужащих, появится в вооруженных силах Бельгии в конце 2019 года – начале 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпания RTBF.

"В вооруженных силах намерены создать подразделение спецназа для женщин, которое должно появиться в конце 2019 года – начале 2020 года", — говорится в сообщении.

С 1975 года женщины в Бельгии могут быть приняты на военную службу. До этого представительницы прекрасного пола могли быть призваны в ряды вооруженных сил исключительно в период мобилизации.

По данным RTBF, доля женщин в бельгийской армии, чей численный состав насчитывает 27 тысяч человек, составляет 7,8%. Однако в составе высшего офицерского корпуса вооруженных сил королевства женщин больше — 13,9%.

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Граждане Бельгии, добровольно согласившиеся пройти срочную военную службу, на протяжении года проходят базовое воинское обучение, после чего получают право служить в той воинской части, которую предварительно для себя избрали. Те, кто почувствует себя непригодным к службе, в течение первых шести месяцев смогут ее покинуть, уведомив об этом командование за три дня.

Программа воинской подготовки рассчитана на молодых людей и девушек в возрасте до 24 лет.

Первые шесть месяцев солдатам срочной службы выдают денежное пособие в размере семь евро в день, не считая положенных некоторым из них социальных выплат. После первого полугодия срочной службы солдатам в зависимости от воинской категории положена, по меньшей мере, базовая зарплата в 21 тысячу 94 евро в год без учета вычета налогов.

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В Бельгии срок срочной военной службы ограничен тремя годами (четырьмя — для кандидатов в офицеры). По окончании этого периода солдаты срочной службы смогут покинуть армию или продолжить службу на профессиональной основе.



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