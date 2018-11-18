Звук сирены раздался над Аргентиной в память о погибшей подлодке

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. По инициативе министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич вся Аргентина огласилась в воскресенье утром звуками гудков и сирен в память об экипаже подлодки "Сан-Хуан", погибшей в ноябре 2017 года, сообщает РИА Новости.
"Я попросила жандармерию, военно-морскую префектуру, федеральную полицию и полицию безопасности аэропортов, чтобы они присоединились к нам в национальном трауре, придя к побережью и включив сирены по всей стране в час, когда "Сан-Хуан" потерял свою позицию, в память о 44 героях аргентинских ВМС", — сообщила Буллрич в Twitter.
Субмарина была найдена деформированной и с признаками взрыва. Ее нашло судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.
Капитан Энрике Бальби, ранее занимавший пост официального представителя ВМС, считает, что разброс фрагментов вокруг лодки составляет около 80-100 метров, а это значит, что направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда лодка находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.