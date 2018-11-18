Звук сирены раздался над Аргентиной в память о погибшей подлодке

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. По инициативе министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич вся Аргентина огласилась в воскресенье утром звуками гудков и сирен в память об экипаже подлодки "Сан-Хуан", погибшей в ноябре 2017 года, сообщает РИА Новости.

"Я попросила жандармерию, военно-морскую префектуру, федеральную полицию и полицию безопасности аэропортов, чтобы они присоединились к нам в национальном трауре, придя к побережью и включив сирены по всей стране в час, когда "Сан-Хуан" потерял свою позицию, в память о 44 героях аргентинских ВМС", — сообщила Буллрич в Twitter.

На последний сеанс связи подводная лодка вышла 15 ноября 2017 года в 7:30 утра.

Субмарина была найдена деформированной и с признаками взрыва. Ее нашло судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.

Капитан Энрике Бальби, ранее занимавший пост официального представителя ВМС, считает, что разброс фрагментов вокруг лодки составляет около 80-100 метров, а это значит, что направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда лодка находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.