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Турецкий спецназ, архивное фото

Турецкий военный спецназ проводит операцию против боевиков в Сирии

© AFP 2018 / OZAN KOSE
В мире
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время его страна начнет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата.

СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Турецкий военный спецназ совместно с оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА) проводит операцию в сирийском Африне против формирований боевиков, ранее входивших в ССА, а затем отделившихся от нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo. Burhan Ozbilici
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Подчеркивается, что поводом для ее проведения стал тот факт, что некоторые группы, вышедшие из ССА, стали злоупотреблять грабежом и мародерством среди местного населения. В регионе введен комендантский час. В ходе операции многие члены отколовшихся групп были ликвидированы.

По данным газеты, операция будет продолжаться до тех пор, пока все вышедшие из состава ССА боевики не будут обезврежены или не сдадутся силам безопасности.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действует ССА. Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

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Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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