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Лифт

Лифт с пассажирами сорвался с 95-го этажа небоскреба в Чикаго

CC0
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Во время движения один из тросов лифта лопнул, после чего кабина на огромной скорости полетела вниз.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Лифт с шестью пассажирами, среди которых была беременная женщина, упал с высоты 95-го этажа Ханкок-центра в Чикаго, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Chicago.

Во время движения один из тросов лифта лопнул, после чего кабина на огромной скорости полетела вниз, остановившись на уровне 11 этажа.

"Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок", — заявил турист Хайме Монтемайор.

При этом пассажиры не знали, на каком этаже они находятся, до тех пор, пока не прибыли экстренные службы. Эвакуация продлилась около трех часов. Никто не пострадал.



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