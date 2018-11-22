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Украинские военные открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе

© AFP 2018 / SERGEY VOLSKIY
В мире
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Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики готовят диверсию на химзаводе "Стирол" для дальнейшего наступления на горловском направлении

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. И.о. главы администрации города Донецк Иван Приходько, рассказал о том, что украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, передает РИА Новости.

"Гольма — идет обстрел из зенитных установок и БМП по всей линии от доломитного сада до блокпоста Большая Гольма. Попадания по улице Больничная, 21", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Танки украинской армии возле Горловки
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики планируют наступление под Горловкой
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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