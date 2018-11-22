В России планируют производство скоростных поездов

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин рассказал, что поезда для российских высокоскоростных железнодорожных магистралей будут выпускать в России, и это могут сделать два предприятия, передает РИА Новости.

"Все, что в презентации представлено, будет производиться в России. Сегодня два возможных предприятия, которые будут производить этот поезд. Первое — "Уральские локомотивы" вместе с Siemens, второе — новый завод, который будет построен здесь, в Центральном округе, вместе с нашими китайскими коллегами", — подчеркнул Мишарин в четверг, выступая на форуме "Транспорт России".

В России еще нет высокоскоростных железных дорог, но планируется реализация пилотных проектов и строительство целой сети таких дорог. Соответственно, для таких высокоскоростных железнодорожных магистралей потребуются поезда с высокими скоростями. В России их сейчас не производят, но в скором времени планируют выпускать.

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РЖД ранее отмечали, что выпуск поездов для ВСМ обязательно будет локализован в России.

"Под китайской компанией имеется ввиду холдинг CRRC, который ранее подписал с "Синарой" договор о создании совместного предприятия и организации строительства завода на территории РФ. Мы говорим о линейке высокоскоростных поездов. Высокоскоростные поезда начинаются с 200 километров в час… Это целая линейка поездов. Конечно, в России могут быть два производителя при создании высокоскоростной и скоростной сети", — добавил Мишарин.

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Первым проектом ВСМ в России должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком планируется Москва-Гороховец (Владимирская область) — оценивается в 621,5 миллиарда рублей. При этом сама ВСМ Москва-Казань должна стать частью ещё более масштабного проекта — ВСМ "Евразия" между Китаем и Европой через Россию.