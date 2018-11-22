Турецкий чиновник о ситуации в Идлибе: все очень непросто

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи рассказал РИА Новости, что турецкое руководство делает все возможное, чтобы взять под контроль ситуацию в сирийском Идлибе.

"Вопрос по Идлибу очень непростой, и все это понимают, там собрались многочисленные группировки. И контролировать их, особенно одной стране, очень сложно. Турция делает все, что в ее силах, чтобы гарантировать этот контроль, прилагает к этому все усилия. Однако ей нужна поддержка России, других стран. Нужно такое участие сирийского режима – в смысле поддержки усилий Турции, или хотя бы чтобы он не мешал, не дестабилизировал нынешний процесс", — заявил собеседник агентства.

© Sputnik / Илья Питалев Сирийская армия разгромила боевиков на границе Идлиба

Результатом переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября стало подписание министрами обороны двух стран меморандума о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Была достигнута договоренность о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

По словам Исмаила Сафи, Дамаск сейчас не создает препятствий мирному урегулированию в Идлибе.

"Но процесс настолько чувствительный, что малейшее вмешательство может все испортить. А если достигнутые результаты пойдут насмарку, будет очень жаль. Поэтому все стороны должны оказывать поддержку мирному процессу", — подчеркнул Сафи.

"Там живут 3,5 миллиона человек, шесть лет идет война. Как-то они там зацепились, живут. Если это равновесие будет нарушено, этим людям будет очень тяжело. А если они хлынут в Турцию и в Европу, это принесет новые социальные проблемы. На проблему Идлиба нужно смотреть прежде всего с гуманитарной позиции", — добавил собеседник агентства.