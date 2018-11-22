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Посол России: международные следователи не берут во внимание данные России по MH17

© Sputnik / Андрей Стенин
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Ранее в российском Минобороны заявили, что ракета, которой сбили Малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской военной части.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин рассказал в интервью РИА Новости, что международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, переданные Россией.

"Россия стояла у истоков резолюции 2166 СБ ООН, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии. Мы сотрудничаем с голландской прокуратурой", — сказал дипломат, отметив, что "голландская прокуратура была довольна уровнем взаимодействия с российскими коллегами".

Однако российская сторона "недоумевает, почему та информация, которую мы предоставляли в прошлом, никак не востребована", подчеркнул посол.

Росавиация: фрагменты ракеты опровергают версию Нидерландов по MH17
© Sputnik / Алексей Куденко
Росавиация: фрагменты ракеты опровергают версию Нидерландов по MH17

"Например, нет никакой реакции со стороны совместной следственной группы на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения. Сравнительно недавно был брифинг, где была предоставлена критически важная информация о ракете, основанная на ее серийном номере, обнаруженном на обломках. Но, к сожалению, и здесь никакого движения нет", — сказал Шульгин.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© Sputnik / Виталий Белоусов
Минобороны России: сбившая MH17 в Донбассе ракета стояла на вооружении ВСУ
Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии. В числе экспертов — специалисты в области металлов и красок, систем вооружения, взрывчатых веществ и баллистики.

Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.

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