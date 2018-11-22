Трамп готов закрыть границу с Мексикой из-за тысяч мигрантов

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до семи тысяч военнослужащих на границе с Мексикой.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией, сообщает РИА Новости.

"Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль…, мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть (границу) под контроль", — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня Благодарения.

"Всю границу. Мексика не сможет отправлять автомобили в США", — добавил Трамп.

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Ранее издание Military Times рассказало, что глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, дающий право размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.

Распоряжение позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты пограничников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе работают 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США. Особые меры были применены в связи с приближением к границам США каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки.

© AFP 2018 / PEDRO PARDO Караван мигрантов в Центральной Америки

МВД Мексики сообщило, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. меньшая часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.