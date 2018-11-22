20:11 22 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.61
  • EUR74.80
Поиск

Трамп готов закрыть границу с Мексикой из-за тысяч мигрантов

© REUTERS / Go Nakamura
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до семи тысяч военнослужащих на границе с Мексикой.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией, сообщает РИА Новости.

"Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль…, мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть (границу) под контроль", — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня Благодарения.

"Всю границу. Мексика не сможет отправлять автомобили в США", — добавил Трамп.

Участники акции против про-иммигрантской политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине.
© Sputnik / Екатерина Соловьева
Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии
Ранее издание Military Times рассказало, что глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, дающий право размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.

Распоряжение позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты пограничников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе работают 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США. Особые меры были применены в связи с приближением к границам США каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки.

© AFP 2018 / PEDRO PARDO
Караван мигрантов в Центральной Америки

МВД Мексики сообщило, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. меньшая часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рихардс Эйгимс
    Период безвластия

    В Даугавпилсе опять уволили мэра: Рихард Эйгимс был освобожден от должности во время заседания городской думы.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Мне бы в небо

    После двух инцидентов с техническими неполадками на воздушном судне премьер Литвы заговорил о покупке нового лайнера.

  • Деньги
    Прощай, пластик!

    Штрафы за продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через три года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Экологически чистый модный показ: в Колумбии умеют удивлять
Живьем: чем "Каданс" развлекал поклонников на юбилейном концерте
Что важно знать о витаминах?
Что важно знать о витаминах?

Соцсети

Sputnikabkhazia