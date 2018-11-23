В пакистанском Карачи неизвестные устроили перестрелку вблизи консульства Китая

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу и взорвали ручную гранату рядом с консульством Китая в крупнейшем пакистанском городе Карачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.
По словам очевидцев, в нападении участвовали не менее трех человек, охранники здания дипмиссии вступили с ними в перестрелку.
На место инцидента вызваны подразделения полиции и спецназа.
Двое полицейских погибли, еще один ранен при нападении неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи.