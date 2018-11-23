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Полиция Пакистана во время атаки на китайское посольство в городе Карачи

В пакистанском Карачи неизвестные устроили перестрелку вблизи консульства Китая

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
В мире
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При нападении на консульство Китая в Карачи погибли полицейские.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу и взорвали ручную гранату рядом с консульством Китая в крупнейшем пакистанском городе Карачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

По словам очевидцев, в нападении участвовали не менее трех человек, охранники здания дипмиссии вступили с ними в перестрелку.

На место инцидента вызваны подразделения полиции и спецназа.

Двое полицейских погибли, еще один ранен при нападении неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи.

 



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