Миссия СНГ мониторит избирательную кампанию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Миссия СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов в Армении, сообщается на сайте исполкома содружества.

"На основании приглашения Республики Армения, миссия наблюдателей от СНГ…и ее штаб 22 ноября приступили к мониторингу избирательной кампании", — говорится в сообщении.

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Ранее парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его автоматический роспуск. В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".

Руководитель штаба миссии Евгений Слобода провел встречу с председателем армянского ЦИК Тиграном Мукучяном. Глава ЦИК рассказал о ходе избирательной кампании, более подробно остановившись на работе Центральной комиссии "в условиях сжатых временных рамок, отведенных на подготовку к выборам".

Слобода подчеркнул, что работа миссии содружества будет гласной и открытой.

"При этом миссия исходит из того, что выборы являются внутренним делом государства, а задача миссии – оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов", — говорится в сообщении штаба.

В настоящее время формирование мониторинговой миссии продолжается. Планируется, что в ее составе будет порядка 70 человек, причем около 20 будут работать на долгосрочной основе.

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В четверг Слобода сообщил, что участие в мониторинге выборов по линии миссии СНГ уже подтвердили Белоруссия, РФ, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан. По его словам, аккредитация наблюдателей завершится 24 ноября.