Миссия СНГ мониторит избирательную кампанию в Армении

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Миссия СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов в Армении, сообщается на сайте исполкома содружества.
"На основании приглашения Республики Армения, миссия наблюдателей от СНГ…и ее штаб 22 ноября приступили к мониторингу избирательной кампании", — говорится в сообщении.
Руководитель штаба миссии Евгений Слобода провел встречу с председателем армянского ЦИК Тиграном Мукучяном. Глава ЦИК рассказал о ходе избирательной кампании, более подробно остановившись на работе Центральной комиссии "в условиях сжатых временных рамок, отведенных на подготовку к выборам".
Слобода подчеркнул, что работа миссии содружества будет гласной и открытой.
"При этом миссия исходит из того, что выборы являются внутренним делом государства, а задача миссии – оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов", — говорится в сообщении штаба.
В настоящее время формирование мониторинговой миссии продолжается. Планируется, что в ее составе будет порядка 70 человек, причем около 20 будут работать на долгосрочной основе.
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В четверг Слобода сообщил, что участие в мониторинге выборов по линии миссии СНГ уже подтвердили Белоруссия, РФ, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан. По его словам, аккредитация наблюдателей завершится 24 ноября.