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В Карачи ликвидированы нападавшие на консульство Китая

© AP Photo. Shakil Adil
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Глава полиции Карачи рассказал, что у террористов были при себе пояса смертников и оружие.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Полиция Пакистана обезвредила трех террористов, совершивших нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи, в результате которого погибли два полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Полиция Пакистана во время атаки на китайское посольство в городе Карачи
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
В пакистанском Карачи неизвестные устроили перестрелку вблизи консульства Китая

Глава полиции Карачи также сообщил телеканалу, что у террористов находились при себе пояса смертников и оружие.

Группа из трех террористов устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. На место инцидента вызваны подразделения полиции и спецназа. По данным ТВ, в результате столкновения с нападавшими двое полицейских погибли, еще один ранен. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники в силовых структурах, все сотрудники консульства находятся в безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" (АОБ).



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