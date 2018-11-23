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Отдыхающие на утренней рыбалке в Азовском море в окрестностях поселка Курортное.

Депутат Госдумы об украинских учениях в Азовском море: это провокация

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В мире
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Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, во время которых были отработаны условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Депутат Госдумы России от Крыма Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что проведенные Украиной на побережье Азовского моря противодесантные учения носят провокационный характер, направленный против России.

"Украина зря старается спровоцировать Россию на военные действия. Будут они стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, наша страна не планирует высадку десанта на украинское побережье, ведь это не просто абсурд, это какая-то дикость: звать соседа на захват своего морского побережья", — сказал Белик.

Россия намерена исключительно защищать свои территориальные и экономические воды от внешних посягательств.

"Даже контратаки с заходом на чужую территорию исключены, поэтому все эти оборонные учения — для "красного словца", — сказал депутат.

Крымский мост
© Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Ситуация в Азовском море осложнилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники арестовали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипажу удалось вернуться на родину только через полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти расценили действия Киева как "морской терроризм" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

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При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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