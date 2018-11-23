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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова

Турецкая прокуратура уверена в причастности Гюлена к убийству Карлова

© AP Photo. Burhan Ozbilici
В мире
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Ранее обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, было представлено на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе известному оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова
© Sputnik / Максим Блинов
Турецкий суд выдал ордер на арест Гюлена по делу об убийстве посла России Карлова

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких правоохранительных органов, убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол — Мустафа Тимур Озкан. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.

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В Анкаре 19 декабря было совершено вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Дипломат получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. МИД России квалифицирует произошедшее как теракт.

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова
© Sputnik
Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова

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