Совбез ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования, передает РИА Новости.
"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята", — сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбебе в нобяре.
Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".
Нарушение границы украинскими кораблями
Накануне утром корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Все суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Трапш о ситуации в Керченском проливе: связана с неуверенностью в себе украинской власти>>
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.