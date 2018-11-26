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Президент РФ Д. Медведев на саммите Совета Безопасности ООН

Совбез ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе

© Sputnik / Дмитрий Астахов
В мире
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Ранее Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования, передает РИА Новости.

"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята", — сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбебе в нобяре.

Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

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Нарушение границы украинскими кораблями

Накануне утром корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

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Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.

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