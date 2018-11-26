22:25 26 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.51
  • EUR75.57
Поиск

В ДНР готовы к любому развитию событий на линии соприкосновения

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ранее Борис Грызлов заявил, что украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, стягивают к линии соприкосновения БМП и тяжелые минометы.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово к любому развитию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе после решения Киева ввести военное положение, передает РИА Новости.

"Мы готовы к любому развитию событий. Введение военного положения не сделает украинскую армию сильнее. Это политическое решение, которое усугубит жизнь граждан на подконтрольной Украины территории", — сказал Безсонов.

© Sputnik / Яна Лапикова
Грызлов о перемирии на Донбассе: введем дополнительные меры контроля
В понедельник — за месяц до старта кампании по выборам президента — ввиду инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести режим военного положения в стране на 60 суток. Указ незамедлительно подписал президент Украины Петр Порошенко. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на линии соприкосновения в связи с введением Киевом военного положения Безсонов не стал.

"По численности техники и войск ВСУ не один год готовы к приказу о переходе к наступательным действиям. Перейдут ли они сейчас к полномасштабным наступательным действиям — посмотрим", — добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

© Foto / Виталий Подвицкий
Топор войны

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

По теме

Грызлов о ситуации в Донбассе: Украина наращивает силы на линии соприкосновения
Украинские силовики планируют наступление под Горловкой
Украинские военные открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото участника фестиваля Беркутчи в Казахстане
    А дома лучше

    Свыше 2,5 тысяч этнических казахов отказались от китайского гражданства с начала 2018 года, заявили в МИД Казахстана.

  • Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
    Верный друг

    В Сети появилось видео, на котором собака упорно догоняет машину скорой помощи в Бишкеке. Врачи объяснили поведение животного.

  • Игрок Ростова Тимофей Калачёв
    Свои люди

    Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами.

  • Журналист Юрий Алексеев
    Без вины виноватый

    Журналист Юрий Алексеев, которого задержала Полиция безопасности Латвии, но суд отказался поместить под арест, рассказал, в чем его обвиняют.

  • Церемония прощания и захоронения останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе, архивное фото
    Переписывание истории

    МИД России прокомментировал признание Сеймом Литвы командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса главой балтийского государства.

  • NATO
    Внеблоковая Молдова

    Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

  • Иконка социальной сети Instagram, архивное фото
    Хайп и критика

    Почему в погоне за популярностью некоторые таджикские блогеры не учитывают национальные особенности, получая в свой адрес негатив и даже угрозы?

  • Казанский кремль
    Без пересадок

    Между Ташкентом и Казанью запустили регулярный автобусный рейс: время в пути составляет 43 часа.

  • Эстонские солдаты готовятся к зарубежной миссии
    Мы с инспекцией!

    В конце ноября российские эксперты проверят военную деятельность эстонской армии в одном из районов балтийской страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Великий Бернардо Бертолуччи: каким его запомнят поклонники
Обнародовано видео последствий химатаки в Алеппо
Как выбрать зимние автомобильные шины – рекомендации Sputnik в инфографике
Как правильно выбрать зимние шины

Соцсети

Sputnikabkhazia