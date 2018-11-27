Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой пять километров

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Северокурильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до пяти километров, сообщила во вторник пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.

"В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко… наблюдался пепловый выброс на высоту до пяти километров, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до восьми километров", — сказано в сообщении.

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Обычно столб пепла над вулканом Эбеко достигает высоты в два-три километра, рекордным считается шестикилометровый столб, выброшенный 31 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году, с лета 2018 года это происходит почти ежедневно.

В Северо-Курильске пеплопада не замечено, запах сероводорода до города не добрался. Угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

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Вулкану Эбеко около 2400 лет. Основная опасность при его частых извержениях — пеплопады, лахары, а также выбросы ядовитых субстанций — сернистого газа, хлористого водорода и сероводорода.