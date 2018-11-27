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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров рассказал, что мешает сотрудничеству России и Франции

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Министр иностранных дел России находится в Париже с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризис доверия в евроатлантическом регионе мешает полноценному сотрудничеству России и Франции в искоренении таких угроз, как терроризм.

"Связи между нашими странами традиционно носят разноплановый характер и на нас, в частности, как на членах Совета безопасности ООН, лежит особая ответственность за поддержание международной безопасности", — сказал Лавров на заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Такая ответственность требует расставлять приоритеты в двусторонних отношениях верно и определять общие для стран и для всего мира угрозы, уверен глава внешнеполитического ведомства России.

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"К сожалению, пока подлинной концентрации наших усилий на совместной работе по искоренению таких угроз, как терроризм и другие формы организованной преступности, мешает беспрецедентный кризис доверия, который сложился в евроатлантическом регионе в результате игр с нулевой суммой со стороны ряда западных коллеги и ясно, что он не мог не оказать негативного влияния на российско-французские отношения, над укреплением которых мы и наши предшественники совместно и настойчиво трудились на протяжении десятилетий и продолжаем трудиться. Мы не хотим, чтобы эти отношения стали жертвой срежиссированной не в Европе, но подхваченной в Европе масштабной кампании против России", — резюмировал российский министр.



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