ФСБ обнародовала документы, обнаруженные у украинских моряков

Из обнаруженных документов следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке прохождения через Керченский пролив, однако умышленно пошли на провокацию.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Федеральная служба безопасности обнародовала документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба ведомства.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

На катере "Никополь" обнаружили документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Более того, на том же катере найден рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

ФСБ подчеркивает, что на задержанных военных судах ВМС Украины находились несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.

"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка — 4 единицы, автоматический гранатомет АГС —17 — 4 единицы, пулемет "ДШК" (Дягтерева-Шпагина крупнокалиберный — ред.) 12,7 мм — 2 единицы, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый — ред.) 7,62мм — 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм — 13 единиц, пистолет ПМ 9мм — 4 единицы, травматический пистолет 9 мм — 1 единица, сигнальный пистолет ПС — 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм — 765 единиц", — говорится в документе.

Провокация в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу.

Военные суда не реагировали на законные требования немедленно остановиться и опасно маневрировали. Впоследствии их задержали.

В частности, под стражей оказались 24 военнослужащих, в том числе два сотрудника СБУ, которые находились на кораблях и координировали провокации.

ФСБ возбудила дело по статье о незаконном пересечении государственной границы.