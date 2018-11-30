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Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи

Сенат США осудил действия России в Керченском проливе

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В мире
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Ранее Белый дом уведомил российскую сторону об отмене встречи президента США Дональда Трампа с Путиным в Аргентине, сославшись на инцидент в Керченском проливе.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Сенат США принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

"Сегодня сенат послал ясный сигнал президенту России Владимиру Путину, что агрессию его правительства против Украины в Азовском море терпеть не будут. Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", — заявил сенатор Крис Мерфи.

Резолюция была принята единогласно без поименного голосования, кроме того, она не имеет обязывающего характера для исполнительной власти США.

© Sputnik / Sergey Guneev
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Сенатор Рон Джонсон подчеркнул, что резолюция принята в знак поддержки Украины. Он выразил удовлетворение от того факта, что резолюция была принята единогласно.

В резолюции отмечается, что эти действия России "дестабилизируют регион" и "приводят к дальнейшей эскалации". Сенат также призывает международное сообщество выступить против этих действий России.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Судоходство в Керченском проливе
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.

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