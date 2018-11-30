Американские СМИ оценили новый автомат Калашникова

После Второй мировой войны концерн "Калашников" выпустил более 20 моделей автоматов, и практически все из них использовали советские или российские боеприпасы.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Автомат АК-308, несмотря на простую, на первый взгляд, внешность, остается одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на американский журнал The National Interest.

Первые попытки концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта, полагает автор статьи.

В данный момент концерн делает новую попытку, и AK-308 использует боеприпасы НАТО — 7,62×51 миллиметра, подчеркивает журнал. Новый автомат из-за более крупного калибра длиннее и тяжелее, чем AK-12, при этом он перенял многие улучшения последнего, в том числе складной приклад и переработанную газовую трубку.

Выход нового "Калашникова" на экспортный рынок интересен не только новыми технологиями, но и современной бизнес-моделью, пишет The National Interest. Ранее модели под экспорт производились не для конкретного покупателя, в то время как AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны — Индии, отмечает журнал.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Американский спецназ собирается производить российское оружие

Дели остается постоянным покупателем российского вооружения, и Москва долгое время конкурировал за продажу стране стрелкового оружия, подчеркивает автор статьи. Тем не менее "Калашников" не принимал участие в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, так как индийским военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 миллиметра.

Таким образом, АК-308 представляет собой попытку России стать главным поставщиком стрелкового оружия для Индии после двадцатилетнего перерыва.

Обеспечивая России сбыт на прибыльном индийском рынке, автомат калибра 7,62×51 миллиметра за счет своей экономической эффективности может соблазнить и других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибр НАТО, заключает The National Interest.

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АК-308 выполнен на базе автомата АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Автомат использует боеприпасы калибра 7,62х51 миллиметра. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Автомат использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции, также возможна установка штык-ножа.