Польша и Британия намерены ужесточить санкций против России

Ранее сообщалось, что ряд стран-членов Евросоюза отказались ужесточить санкции против России на фоне инцидента в Керченском проливе.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Польша и Великобритания инициировали обсуждение ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Этот шаг поддержали Швеция и страны Балтии, сообщил источник.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Франция и Германия не поддержали идею ужесточить санкции против России

Берлин и Париж не поддерживают идею ужесточения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

Позднее эти данные подтвердил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, заявление, озвученное в среду, обсуждалось на протяжении трех дней.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку-2".

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции.