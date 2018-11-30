О Сирии, санкциях и ДРСМД: Путин выступил на встрече БРИКС в Аргентине

В своем выступлении российский лидер затронул тему санкций, ситуацию в Сирии, выход США из Договора РСМД.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине, передает РИА Новости.

Санкции подрывают мировую экономику

Путин подверг критике практику односторонних санкций, отметив, что они негативно влияют на международное сотрудничество.

"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права", — заявил российский лидер.

Все это, подчеркнул он, "приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Польша и Британия намерены ужесточить санкций против России

Российский лидер призвал страны БРИКС способствовать созданию справедливой и полноправной системы международных отношений и путем коллективных действий, основанных на взаимном уважении, решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

Первоочередные задачи в Сирии

Говоря о ситуации в Сирии, Путин сказал, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнерами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией", — заявил глава государства.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Россия, Иран и Турция осудили применение химоружия в Сирии

Среди первоочередных задач, которые надо решить в ближневосточной стране, — восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев, считает Путин. Он призвал партнеров по БРИКС активнее участвовать в гуманитарных программах помощи.

Путин заявил, что химатака со стороны террористов, случившаяся в Алеппо 24 ноября, не должна остаться безнаказанной, чтобы у боевиков не было желания "тиражировать подобные выходки".

США создают риск гонки вооружений

Президент заявил о том, что Россия встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.

"Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что страны БРИКС по этой теме будут выступать с единых согласованных позиций, что мобилизует усилия мирового сообщества в интересах международной безопасности и стабильности.

Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20>>

Президент призвал сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что предотвратит новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы.