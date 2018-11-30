Лавров об отмене встречи Путина и Трампа: "насильно мил не будешь"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе, отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Кремль намерен дожидаться следующего удобного случая для проведения встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина, но "насильно мил не будешь", заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря об отмене президентом Трампом встречи с Путиным на G20 в Аргентине, передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал Россия-24.

"Не мне оценивать поведение президентов. Исхожу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь", — сказал Лавров в эфире телеканала Россия-24.

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"Если внутренняя ситуация президенту США и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, в пользу чего многократно высказывался, то, наверное, будем ждать нового случая", — подчеркнул министр.

Запланированная на субботу встреча Путина с Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял это решение после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Как указывал Песков, отмена этой встречи говорит лишь о том, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.