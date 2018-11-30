Пентагон предложит Анкаре альтернативу С-400

В декабре прошлого года Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Вашингтон намерен передать Турции мощную систему ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона, представленный в конгресс.

"Власти США предупредили правительство Турции, что закупки С-400 окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО. Подготовлен пакет мер по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО. О деталях данного пакета нужно проинформировать конгресс", — приводит агентство цитату из документа.

В докладе отмечается особая геостратегическая важность Турции для безопасности всего юго-восточного фланга НАТО.

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"Турция планирует к 2024 году довести уровень оборонных расходов до 2% ВВП. В то же время Турция является ключевым игроком в вопросе сдерживания "государств-варваров", а также вносит вклад в борьбу с ИГ* и другими террористическими группировками", — уверены в Пентагоне.

Несмотря на похолодание в американо-турецких отношениях, Анкара участвует в миссиях НАТО и остается активным военным партнером, сказано в докладе. Авторы документа обратили внимание на пребывание в Турции американского военного контингента численностью более двух тысяч человек, а также на использование радиолокационных систем и ВВС Турции в операциях различных подразделений Вооруженных сил США.

В Пентагоне подчеркнули, что партнерство Анкары с Россией и Ираном, арест граждан США и сотрудников американских дипмиссий в Турции стали основными причинами напряженности Вашингтона. Однако, сотрудничество США с силами самообороны сирийских курдов и затягивание экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена воспринимаются Анкарой как два "основных фактора напряженности в отношениях с Вашингтоном".

© AP Photo. Luis M. Alvarez Госдеп США пообещал Турции санкции в случае покупки у России С-400

Турцию могут исключить из программы по производству истребителей F-35 под руководством США, если Анкара не откажется от закупки российских ЗРК, отмечается в документе.

Турция планирует приобрести не менее сотни F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Поставки С-400

Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.

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Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".

*Террористическая организация, запрещенная в России.