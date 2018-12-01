Землетрясение повредило здания и дороги на Аляске: Трамп ввел режим ЧС

На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков магнитудой от 6,6 до 7,2.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщает РИА НОвости со сылкой на местную полицию.

"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.

О пострадавших данных нет.

Полиция попросила граждан не пользоваться без необходимости сотовыми телефонами, чтобы не увеличивать нагрузку на сеть, и обращаться в полицию только в случае "крупных ситуаций". Полиция заверила, что занимается оценкой ущерба, одновременно работают обе смены полиции. На данном этапе одна из основных задач — налаживание движения, нарушенного во многих местах города, уточнила полиция.

Полиция также сообщила, что после землетрясения зафиксировано три пожара, людей удалось эвакуировать, погибших нет.

Footage from Snapchat maps on the earthquake in Anchorage. pic.twitter.com/5TPoHfpT7N — ThorneSC (@ThorneSC) 30 ноября 2018 г.

Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Белого дома.

"Дональд Трамп <…> приказал предоставить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", — добавили в Белом доме.

"Действия президента уполномочивают министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию помощи", — уточнили в администрации Трампа.