Ушел из жизни бывший президент США Джордж Буш-старший

В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его сына Джорджа Буша-младшего, передает РИА Новости.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 1 декабря 2018 г.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).