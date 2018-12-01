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Ушел из жизни бывший президент США Джордж Буш-старший

© AFP 2018 / JON UTZ
В мире
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В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его сына Джорджа Буша-младшего, передает РИА Новости.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).

Экс-президенты США Джордж Буш старший и младший. Архивное фото.
© flickr.com / Official U.S. Navy Page
Экс-президенты США Джордж Буш старший и младший. Архивное фото.


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