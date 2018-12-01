Эксперты назвали лучшие пляжи мира

При составлении рейтинга учитывались мнения тысячи профессиональных путешественников, которые побывали в 165 странах по всему миру.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Крупнейшее канадское туристическое агентство составило рейтинг ста лучших пляжей мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Travelstagram (@travelstagram__) 1 Дек 2018 в 12:23 PST

Первое место занял пляж Навайо на острове Закинф в Греции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blogs and Trips (@blog_and_trips) 30 Ноя 2018 в 12:27 PST

На второй строчке расположился пляж Уайтхэвен в Австралии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jakub Štampach (@stampik17) 30 Ноя 2018 в 11:19 PST

Третье место занял Затерянный пляж в Эль-Нидо, Филиппины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniel Moura (@danielmourarp) 29 Ноя 2018 в 6:46 PST

На четвертом месте оказался бразильский пляж Прайя-до-Санчо в штате Пернамбуку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катаева Надежда (@saksonova) 30 Ноя 2018 в 11:44 PST

А на пятом — пляж Тулум в Мексике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solar Swim (@solar.swim) 28 Ноя 2018 в 12:17 PST

В десятку также вошли Грейс Бэй (Теркс и Кайкос), Севен Майл (Ямайка), Анс Сурс д'Аржан (Сейшельские отсрова), Майя Бэй (Таиланд) и Варадеро (Куба).