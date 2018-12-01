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Эксперты назвали лучшие пляжи мира

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В мире
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При составлении рейтинга учитывались мнения тысячи профессиональных путешественников, которые побывали в 165 странах по всему миру.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Крупнейшее канадское туристическое агентство составило рейтинг ста лучших пляжей мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

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Публикация от Travelstagram (@travelstagram__)

Первое место занял пляж Навайо на острове Закинф в Греции.

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Публикация от Blogs and Trips (@blog_and_trips)

На второй строчке расположился пляж Уайтхэвен в Австралии.

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Публикация от Jakub Štampach (@stampik17)

Третье место занял Затерянный пляж в Эль-Нидо, Филиппины.

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Публикация от Daniel Moura (@danielmourarp)

На четвертом месте оказался бразильский пляж Прайя-до-Санчо в штате Пернамбуку.

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Публикация от Катаева Надежда (@saksonova)

А на пятом — пляж Тулум в Мексике.

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Публикация от Solar Swim (@solar.swim)

В десятку также вошли Грейс Бэй (Теркс и Кайкос), Севен Майл (Ямайка), Анс Сурс д'Аржан (Сейшельские отсрова), Майя Бэй (Таиланд) и Варадеро (Куба).



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