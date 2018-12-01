Эксперты назвали лучшие пляжи мира

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Крупнейшее канадское туристическое агентство составило рейтинг ста лучших пляжей мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
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Первое место занял пляж Навайо на острове Закинф в Греции.
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На второй строчке расположился пляж Уайтхэвен в Австралии.
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Третье место занял Затерянный пляж в Эль-Нидо, Филиппины.
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На четвертом месте оказался бразильский пляж Прайя-до-Санчо в штате Пернамбуку.
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А на пятом — пляж Тулум в Мексике.
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В десятку также вошли Грейс Бэй (Теркс и Кайкос), Севен Майл (Ямайка), Анс Сурс д'Аржан (Сейшельские отсрова), Майя Бэй (Таиланд) и Варадеро (Куба).