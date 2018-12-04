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Тяжелая военная техника на границе Израиля и Ливана

Израиль начал операцию на границе с Ливаном

© AFP 2018 / HANDOUT
В мире
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Войска Северного округа Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Операцию "Северный щит" начали израильские военные на границе с Ливаном, сообщает РИА Новости. 

Цель операции, как заявляют в Израиле, найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

По данным официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, таких подземных ходов - "более, чем один". "Нам известно о целом ряде туннелей. Пока я не буду конкретизировать их число", — сказал он.

Уточняется, что туннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для израильтян.

Операция, по словам офицера, будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот.

Противостояние между Тель-Авивом и Бейрутом длится с момента основания еврейского государства. В 50-60-х годах XX века ливанские политики придерживались нейтралитета в Арабо-израильском конфликте, но с середины 60-х участились нападения палестинских партизан, укрывавшихся на территории Ливана. Это спровоцировало ответные удары.

"Хезболлах" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание на территории Ливана исламского государства. Движение финансируется из Сирии и Ирана. В ряде государств организация признана террористической.

В XXI веке ливано-израильский конфликт несколько раз обострялся (2006 и 2016 года). Между странами нет дипломатических отношений, по израильскому законодательству Ливан является "враждебным государством".



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