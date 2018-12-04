В Крыму рассказали о возможном обмене капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

Капитану траулера "Норд" грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам Украины".

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Cенатор от Севастополя Ольга Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации по регламенту рассказала, что в Крыму идут переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, передает РИА Новости.

По ее словам, глава Крыма Сергей Аксенов держит ситуацию на контроле.

© Foto / погрануправление ФСБ по республике Крым Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за действий Украины

Ранее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков, часть из которых — с "ЯМК-0041".

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна вменили "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041".

Задержание "ЯМК-0041"

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" задержали у берегов Крыма в мае. Оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.

Против капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. Он содержался в СИЗО Симферополя, но недавно его отпустили под подписку о невыезде. На судно наложен арест.