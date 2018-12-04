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Астероид Бенну

НАСА опубликовало видео угрожающего Земле астероида

© NASA . Goddard/University of Arizona
В мире
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Астероид планируют изучать примерно в течение года, после чего космический зонд возьмет образцы Бенну для дальнейшего исследования учеными

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. НАСА разместило в Twitter видео вращения астероида Бенну, теоретически опасного для Земли.

Снять полное вращение Бенну удалось с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида.

"Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел свыше двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой", — сказано в записи НАСА.

В НАСА рассказали, что астероид планируют изучать примерно в течение года, после чего космический зонд возьмет образцы Бенну для дальнейшего исследования учеными. Возвращение OSIRIS-REx на Землю запланировано на сентябрь 2023 года.

Впервые в истории: опубликовано видео с поверхности астероида>>

Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам специалистов, оно сблизится с Землей в 2182 году. С 2013 года Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли после того, как этого "звания" лишился астероид Апофис.

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