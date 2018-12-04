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Граница Израиля и Ливана. 4 декабря 2018 года.

Трансграничные туннели обнаружены израильскими военными на границе с Ливаном

© AFP 2018 / RONEN ZVULUN
В мире
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Операция будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот. Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Израильские военные объявили, что нашли и готовят к уничтожению трансграничный туннель, прорытый из Ливана боевиками движения "Хезболлах", передает РИА Новости.

Это первое достижение стартовавшей во вторник операции "Северный щит", главная цель которой — нейтрализация всех подземных ходов, прорытых для скрытого проникновения диверсионных групп на территорию еврейского государства.

"Войска Армии обороны Израиля обнаружили трансграничный наступательный туннель в южной части (ливанской деревни) Кафр-Кела. Сейчас армия проводит оперативные и инженерные мероприятия для его нейтрализации", — сказано в сообщении.

Военные отметили, что действуют исключительно в пределах израильской территории.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что операция "Северный щит" на границе с Ливаном, как предполагается, займет "достаточно длительное время" и будет идти до полного уничтожения всех туннелей движения "Хезболлах".

Тяжелая военная техника на границе Израиля и Ливана
© AFP 2018 / HANDOUT
Израиль начал операцию на границе с Ливаном

Прямая трансляция брифинга Конрикуса шла непосредственно из города Метула, где ранее часть территорий были объявлены "закрытой военной зоной" в связи с проведением специальной операции. Трансляция велась в официальном Periscope армейской пресс-службы.

"По нашим оценкам, обнаружение и уничтожение всех этих туннелей займет достаточно длительное время. Мы будем продолжать операцию до тех пор, пока все туннели не будут уничтожены", — заявил Конрикус.

Официальный представитель военного ведомства Израиля отметил, что туннели "тянутся через границу из гражданских домов в Ливане на территорию Израиля". Боевики движения строили туннели "на протяжении нескольких лет", и израильская армия непрерывно наблюдала за их активностью.

"На протяжении четырех лет мы очень внимательно следили за их активностью, и сегодня мы начали операцию с очень четкой целью — найти эти пограничные туннели и уничтожить их, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан в Метуле и других приграничных населенных пунктах", — резюмировал Конрикус.

Противостояние между Тель-Авивом и Бейрутом длится с момента основания еврейского государства. В 50-60-х годах XX века ливанские политики придерживались нейтралитета в Арабо-израильском конфликте, но с середины 60-х участились нападения палестинских партизан, укрывавшихся на территории Ливана. Это спровоцировало ответные удары.

"Хезболлах" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание на территории Ливана исламского государства. Движение финансируется из Сирии и Ирана. В ряде государств организация признана террористической.

В XXI веке ливано-израильский конфликт несколько раз обострялся (2006 и 2016 года). Между странами нет дипломатических отношений, по израильскому законодательству Ливан является "враждебным государством".



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