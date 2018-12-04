"Желтые жилеты" добились уступок со стороны властей Франции

Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов, сообщает РИА Новости.

"Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил глава правительства Эдуар Филипп в эфире французских телеканалов.

Он подчеркнул, что "никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации".

В число нововведений, на которые распространяется мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.

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Именно планировавшееся с 1 января изменение налога на топливо и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Полиция задержала 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.

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Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.