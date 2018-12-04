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Майк Помпео

Госсекретарь США озвучил условия сохранения договора с Россией о ДРСМД

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Ранее МИД России выразил надежду на то, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. США расчитывают на то, что Россия вернется к выполнению договора по РСМД в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил во вторник в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

"США приостановят выполнение своих обязательств по договору РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению", — заявил он журналистам, подчеркнув, что эта позиция получила полную поддержку и одобрение союзников по НАТО.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности.

Более того, в Вашингтоне обращал внимание на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".

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