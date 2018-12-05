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Охранники прикрыли Мадуро кевларовыми щитами в момент покушения

Причастному к покушению на Мадуро депутату грозит 30 лет тюрьмы

© RUPTLY.
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Ранее Николас Мадуро заявил, что именно США организовали покушение на него. Мадуро рассказал о якобы данном Вашингтоном соответствующем приказе.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Венесуэльскому депутату Хуану Рекесенсу грозит 30 лет тюрьмы, если его признают виновным в шести преступлениях, связанных с покушением на президента страны Николаса Мадуро, заявил РИА Новости адвокат депутата Хоэль Гарсия.

"Рекесенс обвиняется в покушении на убийство президента республики, покушении на убийство… на находившихся там военных, предательстве родины, преступном сговоре, терроризме, а также в незаконном владении оружием и боеприпасами", — заявил Гарсия.

Предварительное слушание по делу Рекесенса назначено на 18 декабря.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Мадуро назвал организаторов покушения на него
Четвертого августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Николас Мадуро, подлетели несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

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Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. По делу о покушении всего проходили 34 подозреваемых, из которых 14 были арестованы, в том числе Рекесенс.

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