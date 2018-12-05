Путин рассказал о реакции России на выход США из ДРСМД

Ранее МИД России выразил надежду на то, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Если в США думают, что должны обладать оружием, которое сейчас попадает под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия будет делать то же самое, заявил журналистам президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Рамиль Ситдиков МИД России: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

Президент вспомнил, как в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной стабильности и безопасности в целом.

"Тем не менее, они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря, без всяких ссылок на что бы то ни было, просто вышли и дело с концом. Теперь то же самое происходит на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг", — сказал Путин.

Путин назвал понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД.

"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — заключил российский лидер.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Госсекретарь США озвучил условия сохранения договора с Россией о ДРСМД Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности.

Более того, в Вашингтоне обращал внимание на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".