Вооруженные силы Украины провели испытания крылатых ракет на Черном море

На полигоне в Одесской области учебные стрельбы ракет, способных поразить цель на расстоянии 280 километров, прошли успешно.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ испытали новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, передает РИА Новости.

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей", — приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Глава СНБО также рассказал, что военные "отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".

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После окончания испытаний Турчинов провел совещание с разработчиками ракетной техники и военным руководством "для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона".

Испытания прошли вскоре после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников. Корабли и их экипажи задержали.

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После этого украинские власти ввели военное положение в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.