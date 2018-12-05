Новый год в СИЗО: суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года

Поддержать провинившихся пришли родственники и друзья, также на заседании присутствовала супруга Павла Мамаева Алана, которая не смогла сдержать слёз.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 февраля 2019 года", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Однако Известных спортсменов, тепло отзывавшихся о футболистах в соцсетях и в интервью прессе, на суде не было. Подсудимые располагались в одном "аквариуме" зала заседания, до процесса они общались между собой и иногда улыбались.

© Sputnik / Владимир Песня Адвокат Кокориных: удовлетворены условиями содержания

Следователь и прокурор просили оставить подсудимых под арестом и продлить им меру пресечения. Среди утверждений следователя МВД также прозвучало, что "Александр Кокорин и Павел Мамаев обладают различными связями и значительными денежными средствами, а Кирилл Кокорин и Протасовицкий обладают связями Кокорина и Мамаева".

Все обвиняемые признали вину, но частично. Они и их защитники настаивали на том, что инцидент нельзя считать хулиганством, совершенным по предварительному сговору. Более того, защитники подчеркивали, что на насильственные действия подсудимых спровоцировали потерпевшие оскорблениями.

Адвокаты Кокорина также отметили, что в деле есть видеозапись инцидента с видеорегистратора, установленного на автомобиле Виталия Соловчука – защитник Андрей Ромашов заявил, что пленка демонстрирует "несколько иную версию событий, нежели была изложена следствием". Тем не менее, в суде запись продемонстрирована не была, хотя об этом и просили обвиняемые.

© Sputnik / Илья Питалев Катастрофа всей жизни: мать Кокориных прокомментировала арест сыновей

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик в свою очередь добавил, что его доверитель - "молодой парень, он должен дома уроки учить. За это время он изменился, каждую неделю мы обсуждаем какую литературу читать". Защитники попросили суд избрать подсудимым иную, более мягкую меру пресечения, или отпустить их на свободу под залог.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном городе Подольск. Позже в ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе "Атлет" и ранее не был судим.

© Sputnik / Саид Царнаев Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в грозненский "Ахмат"

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - мошенничества.

Видео из зала суда над Мамаевым и Кокориным>>

Футболисты принесли извинения за свои действия перед потерпевшими и заявили в ходе рассмотрения ходатайства об их аресте, что раскаиваются. Позже они ещё раз попросили прощения на очной ставке. Тогда же выяснилось, что Денис Пак не имеет претензий к Мамаеву, так как тот не совершал в отношении чиновника противоправных действий. В ноябре стало известно, что со стороны Мамаева была выплачена денежная компенсация Виталию Соловчуку. Адвокат футболиста "Краснодара" Игорь Бушманов отметил, что таким образом их сторона сделала шаг, позволяющий приблизиться к примирению с потерпевшим.