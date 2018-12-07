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Эрдоган попросил Путина освободить украинских моряков

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о просьбе к России освободить украинских моряков.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба президента Украины
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"После инцидента (в Керченском проливе) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и (президентом Украины Петром) Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем", - сказал Эрдоган журналистам.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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