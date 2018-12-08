Хезер Науэрт: от телеведущей Fox News до постпреда США при ООН

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Главные вехи становления новоиспеченного дипломата ООН, которой меньше чем за два года удалось проделать путь от ведущей утреннего шоу до главы миссии США при главной международной организации, в материаое РИА Новости.

Взлет за два года

Уроженке Иллинойса Науэрт 48 лет, она замужем за успешным банкиром, имеет двух сыновей. Получив высшее образование в журналистике, начала карьеру на телевидении в 1996 году.

© AFP 2018 / Hector Retamal Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Сотрудничать с Fox News она начала в 1998 году. Большую часть своей карьеры она проработала именно там. На апрель 2017 года, когда стало известно, что Науэрт станет лицом американской дипломатии, она была одной из ведущих любимой Трампом утренней программы Fox & Friends.

В госдепартаменте тогда отметили ее "бесценный опыт", полученный при освещении международных событий, в том числе атаки 11 сентября, войны в Ираке, геноцида в суданском Дарфуре.

Без какого-либо опыта работы на госслужбе или дипломатической подготовки Науэрт стала органичным дополнением администрации Трампа, который, бравируя отсутствием политического опыта, обещал "осушить вашингтонское болото". Теперь она будет представлять и отстаивать позицию Вашингтона в ООН, если, конечно, ее утвердит сенат.

Президент, как и в случае с министерскими позициями в США, лишь выдвигает кандидатуру постоянного представителя, после чего его по итогам слушаний утверждает сенат. Обычно процесс утверждения кандидата становится серьезной баталией и занимает несколько месяцев. Однако в случае с Науэрт этого времени нет - нынешний постпред Никки Хейли покидает свой пост уже в конце года.

Главное - лояльность

Выбор Трампом членов его администрации, в том числе на внешнеполитическом направлении, давно перестал удивлять. Как отмечают наблюдатели, главное для лидера США - лояльность, а дипломатический опыт может быть приобретен со временем.



"Шпион Трампа"

Назначение Трампом едва известной за пределами штата Южная Каролина губернатора Хейли в ООН тоже в свое время стало неожиданностью для многих. Несмотря на выдающиеся успехи на посту главы штата, у нее не было ни капли дипломатического опыта.В связи с заранее анонсированным уходом Хейли на ее место назывались несколько претендентов. В шутку Трамп говорил даже, что его дочь Иванка была бы невероятно хорошим постпредом при ООН. В более серьезном ключе, помимо Науэрт, рассматривались послы США во Франции и Монако, Канаде. На первом этапе в списке фигурировала и бывшая заместитель советника Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл, но она сняла свою кандидатуру, заявив, что предпочитает продолжить карьеру в инвестбанке Goldman Sachs.

Наблюдатели отмечают, что Науэрт пользуется поддержкой Белого дома и оправдывает доверие президента. Это и тот факт, что именно Овальный кабинет изначально предложил ее на должность представителя госдепартамента, сильно осложнил на первых порах работу Науэрт на госслужбе.

Как писали СМИ со ссылкой на источники в госдепартаменте, вновь назначенному пресс-секретарю так и не удалось завоевать расположение своего непосредственного начальника Рекса Тиллерсона. Тот считал ее "шпионом Белого дома" и, как рассказывают очевидцы, намеренно дистанцировался от нее: не брал в поездки и практически не общался один на один.



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Расцвела Науэрт после отставки госсекретаря Тиллерсона и назначения на этот пост действующего главы ведомства Майка Помпео. Как сообщало в августе издание Politico, он считает Науэрт одним из ключевых игроков своей команды и доверяет ей. Она сопровождала босса в поездках и присутствовала на решающих переговорах.Более того, решением Трампа Науэрт стала четвертым лицом госдепартамента, совмещая должности официального представителя ведомства и исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. Беспрецедентный в истории госдепа США случай.

Как отмечает Vanity Fair, выбор Науэрт на пост постпреда в ООН может быть обусловлен холодным расчетом администрации. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, шеф аппарата Трампа Джон Келли и сам Помпео рассчитывают, что Науэрт будет более покладистой, чем ее предшественница Хейли.

"С точки зрения Помпео и Болтона, она является хорошим выбором, потому что не представляет им угрозы. В прошлые годы посол США при ООН конфликтовал в подходах к реализации внешней политики с госсекретарем или советником по национальной безопасности. Выбор гораздо менее опытного кандидата, который, вероятно, будет подчиняться их авторитету, скорее всего, то, что им подойдет", - цитирует издание мнение бывшего сотрудника госдепа.

Дипломатия - дело наживное

Полное отсутствие дипломатического опыта вызывает наибольшее недоумение у экспертов в связи с выдвижением Науэрт и, вероятно, будет ключевым моментом в дебатах по утверждению ее кандидатуры в сенате.

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"У нее совершенно нет опыта для этой должности, кроме как некоторых околовнешнеполитических заявлений. Безумно думать, что у кого-то были заблуждения относительно квалификации Никки Хейли, но по сравнению с Науэрт она была профи во внешней политике", - заявил Vanity Fair бывший дипломат и сотрудник администрации Обамы Бретт Бруэн. По его словам, отправляясь в Нью-Йорк, Науэрт столкнется с целым рядом проблем, которые она не умеет решать.

В то же время эксперты признают, что Науэрт умеет учиться, и опыт в данном случае может действительно оказаться делом наживным.

"Она была серьезна, много работала. Перейти от телесуфлера к тому, чтобы овладеть всем спектром мировых событий, - это тяжело, но, думаю, она очень хорошо справилась", - заявил изданию Business Insider бывший сотрудник госдепа Брюс Уартон.

"Она хорошо держится, камера ее любит, она прекрасно выглядит, когда проводит брифинги, она очень к ним подготовлена. Что касается содержания, это трудный путь. Ей необходимо много помощи, и, чтобы держать ее в курсе происходящего, нам приходится рассказывать все по много раз: она плохо впитывает информацию", - цитирует издание представителя госдепа, не называя имени.

"Чудище" и его журналисты

Россию Науэрт в своих выступлениях в госдепартаменте не жаловала. Правда, положительных, с точки зрения американского внешнеполитического ведомства, поводов было немного. Как-то раз Науэрт сравнила Россию с чудищем из морских глубин, добавив, что у Москвы много рук и щупалец. Этот образ у нее был связан с темой "вмешательства" в американские выборы.

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Свою неприязнь она выказывала не только к стране, но и к российским журналистам, работать с которыми было ее прямой обязанностью. В феврале 2018 года она заявила, что российский телеканал RT и агентство Sputnik якобы несут ответственность за насилие в Сирии, вызвав бурную реакцию Москвы. Науэрт так и не раскрыла подробности своих обвинений, а за разъяснениями предложила обратиться в эти самые СМИ. Заявление Науэрт в Госдуме РФ назвали провокацией, а в Совете Федерации заявили, что ответственность за прекращение насилия в Сирии несут не российские СМИ, а сами Соединенные Штаты.

Апогея ситуация достигла в марте, когда Науэрт отказалась отвечать на уточняющий вопрос корреспондента одного из телеканалов.

"А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше", - сказала она.

Тогда за коллегу вступились уже американские журналисты. Перепалка закончилась тем, что один из них повторил вопрос российского корреспондента, и только после этого Науэрт дала ответ.

В течение примерно полугода она не давала на своих брифингах слово ни одному журналисту из РФ, даже если главной темой ее выступления были отношения с Россией.