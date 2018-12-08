"Им удалось невозможное": Захарова прокомментровала документ ОБСЕ о защите журналистов

Ранее Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане принял документ, в котором отражена озабоченность незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, угрожающим их безопасности.

Дипломат заявила, что "Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное".

"Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов", - отметила она.

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Захарова отметила, что в одобренном документе "отражена озабоченность в связи с распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении". Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "это тем более актуально, так как в целом ряде стран, относящих себя к "старым демократиям", такие действия превратились в систему".

В документе также "зафиксирована озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения". Она пояснила, что "на текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы, от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой".

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В документе "сделана увязка с резолюциями СБ ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), в которых осуждается любое насилие в отношении журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов и обеспечивается их максимальная правовая защита в качестве гражданских лиц". По мнению Захаровой, "значение этого тезиса трудно переоценить: списки погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей журналистов продолжают пополняться новыми именами и на пространстве ОБСЕ".

Мария Захарова также отмеила, что в документа "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".

"За примером далеко ходить не надо. Достаточно напомнить о пресловутом сайте "Миротворец", в котором опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ", - резюмировала она.