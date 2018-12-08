"Им удалось невозможное": Захарова прокомментровала документ ОБСЕ о защите журналистов

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане принял документ, в котором отражена озабоченность незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, угрожающим их безопасности.
Дипломат заявила, что "Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное".
"Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов", - отметила она.
В документе также "зафиксирована озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения". Она пояснила, что "на текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы, от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой".
Мария Захарова также отмеила, что в документа "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".
"За примером далеко ходить не надо. Достаточно напомнить о пресловутом сайте "Миротворец", в котором опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ", - резюмировала она.